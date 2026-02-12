Lufthansa streikt in München: Zahlreiche Flüge gestrichen

München - Piloten und Flugbegleiter der Lufthansa sind in der Nacht in den angekündigten Arbeitskampf getreten. Ein Sprecher der Lufthansa bestätigte, dass der Warnstreik nach Mitternacht begonnen hat.

Die Lufthansa-Schalter im Terminal 2 des Münchner Flughafens sind leer. © NEWS5 / Sebastian Pieknik

Auch der Münchner Flughafen ist betroffen. Laut der Gewerkschaft UFO sind Arbeitsniederlegungen des Kabinenpersonals bei Lufthansa und Lufthansa CityLine für den ganzen Tag geplant.

Laut Flugplan des Flughafens München sind zahlreiche Starts und Landungen bereits annulliert. Ein Sprecher der Lufthansa sagte, es könnten weitere Streichungen hinzukommen. Fluggäste sollten vor allem auf digitalen Wegen informiert werden.

Der Münchner Flughafen ist mit weltweit 137 Zielen nach Frankfurt das zweite Drehkreuz der Lufthansa für den internationalen Flugverkehr.

Die rund 4800 Piloten streiken bei Lufthansa und der Frachttochter Lufthansa Cargo für höhere Betriebsrenten. Die Flugbegleiter wollen mit einem Warnstreik Tarifverhandlungen zu mehreren Themen erzwingen.