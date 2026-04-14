Nächster Piloten-Streik bei Lufthansa: An diesen Tagen kommt es zum Ausstand
Von Alexander Sturm
Frankfurt am Main - Die Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat weitere Streiks bei der Lufthansa und ihren Töchtern CityLine und Eurowings für Donnerstag und Freitag angekündigt.
Damit müssen sich Passagiere erneut auf Flugausfälle einstellen. Zugleich schlägt VC ein Schlichtungsverfahren vor, wie die Gewerkschaft am Dienstag in Frankfurt mitteilte.
Bestreikt werden sollen am Donnerstag und Freitag Flüge bei Deutsche Lufthansa AG, der Frachtgesellschaft Lufthansa Cargo und CityLine, die von deutschen Flughäfen starten. Ausgenommen sind Flüge zu Zielen im Nahen Osten. Der Ferienflieger Eurowings wird zudem am Donnerstag bestreikt.
"Die Lage ist unverändert – es gibt keinerlei Bewegung seitens der Arbeitgeber", kritisierte Andreas Pinheiro, Präsident der Vereinigung Cockpit.
Ein Sprecher der Lufthansa sagte: "Eine Schlichtung kann ein guter Weg aus diesem Konflikt sein, wenn sie gesamthaft alle Tarifthemen einbezieht, um eine nachhaltige Befriedung zu erreichen. Dafür sind wir offen."
Der erneute Streik der Piloten überschneidet sich am Donnerstag mit einem Streik des Kabinenpersonals bei Lufthansa und Lufthansa CityLine. Bereits am Montag und Dienstag waren die Lufthansa-Piloten in den Ausstand getreten.
Erstmeldung vom 14. April, 20.58 Uhr, aktualisiert um 21.13 Uhr.
Titelfoto: Hannes P. Albert/dpa