Nächster Piloten-Streik bei Lufthansa: An diesen Tagen kommt es zum Ausstand

Frankfurt am Main - Die Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat weitere Streiks bei der Lufthansa und ihren Töchtern CityLine und Eurowings für Donnerstag und Freitag angekündigt.

Schon am Montag hatte ein Streik der Piloten dazu geführt, dass zahlreiche Lufthansa-Maschinen auf dem Boden blieben. © Hannes P. Albert/dpa

Damit müssen sich Passagiere erneut auf Flugausfälle einstellen. Zugleich schlägt VC ein Schlichtungsverfahren vor, wie die Gewerkschaft am Dienstag in Frankfurt mitteilte.

Bestreikt werden sollen am Donnerstag und Freitag Flüge bei Deutsche Lufthansa AG, der Frachtgesellschaft Lufthansa Cargo und CityLine, die von deutschen Flughäfen starten. Ausgenommen sind Flüge zu Zielen im Nahen Osten. Der Ferienflieger Eurowings wird zudem am Donnerstag bestreikt.

"Die Lage ist unverändert – es gibt keinerlei Bewegung seitens der Arbeitgeber", kritisierte Andreas Pinheiro, Präsident der Vereinigung Cockpit.

Ein Sprecher der Lufthansa sagte: "Eine Schlichtung kann ein guter Weg aus diesem Konflikt sein, wenn sie gesamthaft alle Tarifthemen einbezieht, um eine nachhaltige Befriedung zu erreichen. Dafür sind wir offen."