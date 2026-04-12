Pilotenstreik trifft auch BER: Diese Flüge sind betroffen

Berlin - Auch am Hauptstadtflughafen BER fallen wegen des 48-stündigen Pilotenstreiks bei der deutschen Lufthansa-Gruppe Flüge aus.

Anders als noch beim Verdi-Warnstreik ist diesmal der BER nur zum Teil betroffen. © Michael Ukas/dpa

Die Vereinigung Cockpit (VC) hat den Ausstand für Montag 0.01 Uhr bis Dienstag 23.59 Uhr angekündigt. Am BER sind davon an beiden Tagen die Lufthansa-Verbindungen von und nach Frankfurt und München betroffen, wie aus der Fluginformation auf der Internetseite des BER hervorgeht. Danach werden jeweils rund 20 Starts und Landungen gestrichen.

Zum Streik aufgerufen sind die VC-Mitglieder bei der Deutschen Lufthansa AG, der Lufthansa Cargo AG, der Lufthansa Cityline GmbH sowie der Eurowings GmbH.

Bei Eurowings wird demnach nur am Montag gestreikt. Informationen dazu, wie viele Eurowings-Flüge am Flughaben BER betroffen sein könnten, lagen noch nicht vor.

Die Vereinigung Cockpit begründete den Streikaufruf damit, dass die Arbeitgeberseite in mehreren Tarifkonflikten keinen Willen zu einer Lösung zeige.