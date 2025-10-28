Frankfurt am Main - Fliegen in Deutschland ist im europäischen Vergleich teuer. Der größte Anbieter Lufthansa streicht daher sein Angebot an Kurzstreckenflügen zum kommenden Frühjahr aus Kostengründen weiter zusammen.

Die Lufthansa reagiert laut Mitteilung auf die hohen finanziellen Belastungen durch staatlich verursachte Gebühren und Steuern. © Hendrik Schmidt/dpa

Dem am Dienstag vorgestellten Sommerflugplan zufolge wird zwar keine innerdeutsche Strecke komplett eingestellt, es gibt allerdings pro Woche rund 50 innerdeutsche Flüge weniger zu den wichtigen Drehkreuzen Frankfurt und München.

Als Grund für den entsprechenden Schritt nennt der Konzern die hohen finanziellen Belastungen durch staatlich verursachte Gebühren und Steuern.

Ausgedünnt werden unter anderem Verbindungen von München nach Köln, Düsseldorf und Berlin sowie von Frankfurt nach Leipzig und Nürnberg.

Daneben werden aus betriebswirtschaftlichen Gründen die Verbindungen ab Frankfurt nach Toulouse und von München nach Tallinn (Estland) und Oviedo (Spanien) komplett gestrichen.