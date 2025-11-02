Passagiere können (vorerst) aufatmen: Gewerkschaft gibt Lufthansa Aufschub

Frankfurt am Main - Im schwelenden Tarifstreit bei der Lufthansa können Passagiere vorerst aufatmen. Die Pilotengewerkschaft VC gibt der Airline mehr Zeit für Gespräche - zeigt sich aber zugleich streikbereit .

Die Pilotengewerkschaft VC hat im Tarifstreit mit der Lufthansa der Airline noch einmal mehr Zeit eingeräumt. Ein zukünftiger Streik ist aber weiterhin möglich. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Man fordere den Arbeitgeber nochmals mit Fristsetzung auf, ein verhandlungsfähiges Angebot für die seit Mai laufenden Gespräche vorzulegen, heißt es in einem Tarif-Rundschreiben von VC an ihre Mitglieder, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

"Wir werden dem Management hierfür ausreichend Zeit einräumen, sodass vorläufig auch nicht mit Arbeitskampfmaßnahmen zu rechnen ist." Eine Frist wird in dem Schreiben nicht genannt. Zugleich gibt sich die Gewerkschaft kampfbereit: "Das uns durch die Urabstimmung gegebene Mandat ist eindeutig."

Ein Unternehmenssprecher sagte, die Lufthansa begrüße die Entscheidung von VC, den Dialog fortzusetzen. Man sei "jederzeit gesprächsbereit, um gemeinsam konstruktive Lösungen zu finden".

VC fordert höhere Arbeitgeberbeiträge zu den Betriebsrenten von gut 4800 Pilotinnen und Piloten der Lufthansa Kerngesellschaft und der Lufthansa Cargo. Die Lufthansa lehnt das mit Blick auf hohe Kosten ab. Man habe schlicht keine Mittel, um die "ohnehin schon sehr gute" betriebliche Altersvorsorge aufzustocken, hatte der Chef der Lufthansa-Kerngesellschaft, Jens Ritter, kritisiert.