13-Jähriger mit Messer lebensgefährlich verletzt - Tatverdächtige vor Haftrichter

Kiel - Nach dem Messerangriff aus einer Gruppe heraus auf einen 13-Jährigen in Kiel sollen sieben Tatverdächtige im Laufe des Nachmittags einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Polizei hatte nach der Tat sieben Verdächtige in Gewahrsam genommen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Ihnen werde ein gemeinschaftlich begangener versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Über den Ausgang der sich voraussichtlich bis in den späten Abend hinziehenden Vorführungen will die Polizei am Mittwoch berichten.

"Zu den Hintergründen der Tat oder zum Tathergang werden wir aufgrund der laufenden Ermittlungen keine Angaben machen", berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft weiter.

Früheren Angaben der Polizei zufolge versuchten Ermittler zuzuordnen, wer aus der Gruppe was getan hat. Unklar ist bislang das Motiv der Tat.