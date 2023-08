24-Jähriger auf offener Straße mit Messer attackiert: Freundin (21) muss alles mitansehen

Erkrath - In Erkrath (Kreis Mettmann) ist ein 24-Jähriger auf offener Straße mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich worden. Die 21-jährige Freundin des Mannes wurde Zeugin der Tat.

Die Polizei identifizierte den ehemaligen Lebensgefährten (24) der 21-Jährigen als den mutmaßlichen Angreifer. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag erklärten, hatte sich die Attacke in der Nacht auf Sonntag (13. August) an der Straße Maiblümchen im Stadtteil Unterfeldhaus ereignet.

Demnach hatte die 21-jährige Erkratherin gegen 0.20 Uhr die Beamten alarmiert, nachdem ihr 24-jähriger Partner plötzlich von einem Mann angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt worden war.

Hinzugezogene Rettungskräfte versorgten den lebensgefährlich verletzten jungen Mann noch vor Ort und brachten ihn anschließend in eine Klinik. Dort sei der 24-Jährige stationär aufgenommen worden, wie es hieß.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Angreifer versprach dann raschen Erfolg.