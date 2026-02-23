28-Jähriger geht mit Messer auf Familie los: Mutter (†64) stirbt

Der Mann hatte in Böhl-Iggelheim Mutter, Schwester und Bruder mit Messer angegriffen. Bei seiner Verhaftung wurde er durch Polizeischüsse schwer verletzt.

Von Dayan Djajadisastra

Böhl-Iggelheim - Ein 28-Jähriger soll in Böhl-Iggelheim im Rhein-Pfalz-Kreis (Rheinland-Pfalz) mehrere Familienmitglieder mit einem Messer angegriffen und dabei seine 64-jährige Mutter tödlich verletzt haben.

Bei der Verhaftung hatten Polizisten auf den Mann geschossen und den 28-Jährigen schwer verletzt. (Symbolfoto)
Bei der Verhaftung hatten Polizisten auf den Mann geschossen und den 28-Jährigen schwer verletzt. (Symbolfoto)  © Carsten Rehder/dpa

Als Beamte den Mann festnahmen, sei dieser durch Polizeischüsse schwer verletzt worden, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei mit.

Die Hintergründe der Tat in der Nacht zum Montag seien bislang unklar, hieß es.

Demnach soll der 28-Jährige gegen Mitternacht seine Mutter, seinen 35-jährigen Bruder und seine 36-jährige Schwester mit einem Messer angegriffen haben.

Die 64-Jährige sei vor Ort ihren Verletzungen erlegen, der 35-jährige Bruder sei schwer verletzt worden, so die Mitteilung. Die 36-jährige Schwester habe leichte Verletzungen erlitten.

Täter durch Polizeischüsse schwer verletzt

Die alarmierte Polizei sei im Haus auf den Tatverdächtigen getroffen und habe auf ihn schießen müssen. Dabei sei er so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus notoperiert wurde. Lebensgefahr bestehe derzeit nicht.

Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wird im Krankenhaus von Polizisten bewacht. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei ermitteln.

