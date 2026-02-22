Fünffach-Mutter auf Straße bei Messerattacke getötet - Polizei nimmt Lebensgefährten fest

Hagen - Schreckliches Drama im nordrhein-westfälischen Hagen! Am späten Samstagabend ist eine Mutter (†35) bei einer Messerattacke ums Leben gekommen.

Nach einer tödlichen Messerattacke im Hagener Stadtteil Remberg sind Spuren am Tatort gesichert worden. © Alex Talash/dpa

Nach Polizeiangaben fanden alarmierte Beamte die Frau um kurz nach 22.30 Uhr stark verletzt auf einer Straße im Stadtteil Remberg liegend vor.

Umgehend seien Reanimationsmaßnahmen eingeleitet worden. Zeugen hätten von einem flüchtenden Mann berichtet.

"Die 35-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo sie kurze Zeit später ihren Verletzungen erlag", heißt es.

Bei eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen sei ein 41-jähriger Tatverdächtiger an einer Bushaltestelle rund drei Kilometer entfernt festgenommen worden. Es habe sich um den Lebensgefährten der Getöteten gehandelt.

"Er hatte ein Messer bei sich, bei dem es sich um die Tatwaffe handeln könnte", so die Polizei. Der Mann solle am Sonntag auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden. "Die ersten Ermittlungen der Mordkommission brachten die Erkenntnis, dass das Opfer und der 41-Jährige fünf gemeinsame Kinder haben."