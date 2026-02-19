Messer-Streit in Gemeinschaftsunterkunft: Ermittlungen wegen versuchter Tötung

Landshut - Nach einem Streit in einer Gemeinschaftsunterkunft in Niederbayern wurde gegen einen 37-Jährigen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts eines versuchten Tötungsdelikts erlassen.

Der 37-Jährige wurde am Donnerstag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa (Symbolfoto)

Wie die Behörde mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am Mittwoch zu der Unterkunft in der Bürgermeister-Zeiler-Straße im Landshuter Stadtteil Schönbrunn alarmiert.

Ersten Ermittlungen zufolge gerieten um kurz vor 14 Uhr in der Küche ein 37-jähriger Afghane und ein 24-jähriger Kameruner aneinander.

Im Verlauf des Streits soll der 37-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer attackiert und an der Hand verletzt haben.

Das Opfer wurde vor Ort ambulant behandelt.