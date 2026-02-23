Mann greift am Würzburger Bahnhof Zeugen Jehovas mit Messer an

Würzburg - Ein Mann hat im Würzburger Hauptbahnhof drei ihm offensichtlich unbekannte Menschen mit einem Messer angegriffen .

Die Polizei ist vor Ort, sichert Spuren und spricht mit Zeugen. © Pascal Höfig/NEWS5

Die Männer im Alter von 51, 55 und 68 Jahren wurden in dem Gerangel leicht verletzt. Sie erlitten jedoch keine Stich- oder Schnittverletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Passanten, darunter ein Polizist in Zivil, überwältigten den 35 Jahre alten Angreifer. Der afghanische Staatsbürger wurde festgenommen. Sein Motiv war zunächst unklar.

Der Zugverkehr sei durch die Attacke nicht beeinträchtigt gewesen, sagte eine Polizeisprecherin.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Verdächtige gegen 7.50 Uhr im Bereich der Eingangshalle an einen Stand der Zeugen Jehovas herangetreten und hatte plötzlich mehrere Stichbewegungen in Richtung des 68-Jährigen ausgeführt. Auch den 55-Jährigen und den 51-Jährigen soll der Mann körperlich angegriffen haben.

Die Zeugen Jehovas sind eine christliche Gemeinschaft mit eigener Bibel-Auslegung. Sie sind davon überzeugt, dass eine neue Welt bevorsteht und sie als auserwählte Gemeinde gerettet werden. Weltweit haben die Zeugen Jehovas etwa acht Millionen Mitglieder.