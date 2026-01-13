34-Jähriger nach Messerattacke in Lebensgefahr: Polizei schnappt Verdächtigen

München - Am Samstagnachmittag wurde die Polizei darüber informiert, dass eine 34-Jähriger mit mehreren Stichverletzungen im Oberkörper in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Mann befand sich in akuter Lebensgefahr.

Die Polizei konnte den Verdächtigen festnehmen. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Die Polizei München nahm die Ermittlungen auf. Dabei stellte sich heraus, dass sich der 34-Jährige gegen 10.20 Uhr in Lerchenau mit einem 32-jährigen Mann aus Polen getroffen hatte.

Im Verlauf des Treffens kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, in deren Verlauf der Jüngere seinem Gegenüber die Stichverletzungen mit einem Messer zugefügt haben soll.

Dem Verletzten gelang die Flucht und er begab sich trotz schwerer Verletzungen eigenständig in ein Krankenhaus.