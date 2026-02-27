Junger Mann sitzt stark blutend an Haltestelle: Polizei sucht Messerstecher mit "Ziegenbart"

Wuppertal - Nach einer mutmaßlichen Messerattacke in Wuppertal-Oberbarmen, bei der ein 23-Jähriger schwer verletzt wurde, fahndet die Polizei nach dem Angreifer - vermutlich einem Heranwachsenden mit "Ziegenbart".

Zeugen hatten den stark blutenden 23-Jährigen an der Schwebebahnhaltestelle Oberbarmen Bahnhof entdeckt und den Notruf gewählt. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag berichtete, hatten mehrere Zeugen den Beamten am frühen Morgen gegen 5 Uhr einen stark blutenden 23-Jährigen gemeldet, der an der Schwebebahnhaltestelle Oberbarmen Bahnhof gesessen hatte.

Sofort machten sich Polizei und Rettungskräfte daraufhin auf den Weg zum Tatort, wo der schwer verletzte junge Mann noch an der Haltestelle erstversorgt und anschließend in eine Klinik gebracht wurde. Lebensgefahr bestehe derzeit nicht, hieß es.

Wie erste Ermittlungen ergaben, war der 23-Jährige zuvor bei einer Auseinandersetzung mit drei bislang Unbekannten im Bereich der Berliner Straße zur Hügelstraße verletzt worden. "Mutmaßlich kamen dabei Reizgas und ein Messer zum Einsatz", informierte der Sprecher.

Der Täter, der mit dem Messer zugestochen haben soll, sei etwa 16 bis 19 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß gewesen. Er trug zudem einen Ziegenbart, berichtete die Polizei.