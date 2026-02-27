Junger Mann sitzt stark blutend an Haltestelle: Polizei sucht Messerstecher mit "Ziegenbart"
Wuppertal - Nach einer mutmaßlichen Messerattacke in Wuppertal-Oberbarmen, bei der ein 23-Jähriger schwer verletzt wurde, fahndet die Polizei nach dem Angreifer - vermutlich einem Heranwachsenden mit "Ziegenbart".
Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag berichtete, hatten mehrere Zeugen den Beamten am frühen Morgen gegen 5 Uhr einen stark blutenden 23-Jährigen gemeldet, der an der Schwebebahnhaltestelle Oberbarmen Bahnhof gesessen hatte.
Sofort machten sich Polizei und Rettungskräfte daraufhin auf den Weg zum Tatort, wo der schwer verletzte junge Mann noch an der Haltestelle erstversorgt und anschließend in eine Klinik gebracht wurde. Lebensgefahr bestehe derzeit nicht, hieß es.
Wie erste Ermittlungen ergaben, war der 23-Jährige zuvor bei einer Auseinandersetzung mit drei bislang Unbekannten im Bereich der Berliner Straße zur Hügelstraße verletzt worden. "Mutmaßlich kamen dabei Reizgas und ein Messer zum Einsatz", informierte der Sprecher.
Der Täter, der mit dem Messer zugestochen haben soll, sei etwa 16 bis 19 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß gewesen. Er trug zudem einen Ziegenbart, berichtete die Polizei.
Polizei fahndet nach drei Männern und bittet um Hinweise
Ein weiterer Mann war circa 1,70 Meter groß, hatte einen schwarzen Oberlippenbart und dunkelblonde, kurze Haare. Der Dritte sei etwa 1,85 Meter groß, hatte keinen Bart und trug eine schwarze Kappe auf dem Kopf.
Eine Fahndung der Polizei führte bislang nicht zur Ergreifung der Täter, weshalb die Beamten um Hinweise aus der Bevölkerung bitten. Sachdienliche Angaben werden unter der Telefonnummer 0202/2840 entgegengenommen.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa