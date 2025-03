45-Jährige sitzt in ihrem Auto, dann sticht ihr Noch-Ehemann aus dem Nichts auf sie ein

In der Nähe von Mönchengladbach hat ein Mann seine Noch-Ehefrau mit einem Messer schwer verletzt. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

In Lebensgefahr schwebe die 45-Jährige nach dem Angriff am Abend in der Gemeinde Niederkrüchten in der Nähe von Mönchengladbach aber nicht, sagte eine Polizeisprecherin.

Staatsanwaltschaft und Polizei richteten eine Mordkommission ein.

Bei dem Angreifer handle es sich um einen 47 Jahre alten Deutschen, mit dem die Frau noch verheiratet sei.

Die Sprecherin machte keine Angaben dazu, ob er bereits festgenommen wurde.

Der Mann habe seine Frau auf der Straße Zur Brücke/Kahrstraße unvermittelt angegriffen, als sie in einem Auto saß und er auf der Straße gestanden habe, erläuterte sie. Auch zu möglichen Zeugen der Tat gab es zunächst keine Auskünfte.