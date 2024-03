28.03.2024 11:41 50-Jähriger bei Raubüberfall niedergestochen: Verdächtiger ist ein Teenager

In Hofheim am Taunus bei Frankfurt am Main kam es am Dienstag zu einem Raubüberfall, der zu einer Messerattacke eskalierte: Der Verdächtige ist ein Teenager!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main/Hofheim am Taunus - Ein Raubüberfall eskalierte zu einer Messerattacke, dabei wurde ein 50-jähriger Mann schwer verletzt. Ein 50-jähriger Mann wurde in Hofheim bei Frankfurt durch eine Messerattacke schwer verletzt - die Polizei konnte schnell einen Tatverdächtigen fassen. (Symbolbild) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Jonas Walzberg/dpa Die Bluttat ereignete sich bereits am zurückliegenden Dienstag in der Taunus-Stadt Hofheim bei Frankfurt am Main, wie die zuständige Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Polizeipräsidium Westhessen am heutigen Donnerstag gemeinsam mitteilten Demnach wurde der 50-Jährige in der Elisabethenstraße in der Hofheimer City von einem Jugendlichen überfallen und dabei mit einem Messer angegriffen. Der schwer verletzte Mann wurde hinterher vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei fahndete unterdessen intensiv nach dem Täter. Messerattacke Nach tödlicher Messerattacke: Polizei erhöht Präsenz in der Stadt Schnell identifizierten die Beamten einen 16-jährigen Deutschen als Tatverdächtigen, der in Begleitung eines 15-Jährigen angetroffen wurde. Beide Jugendlichen wurden festgenommen. Während der Jüngere jedoch später wieder aus der Haft entlassen werden konnte, verdichteten sich die Verdachtsmomente gegen den 16-Jährigen immer mehr. 16-Jährigem wird versuchter Totschlag, gefährliche Körperverletzung und schwerer Raub vorgeworfen Der tatverdächtige 16-Jährige wurde in Untersuchungshaft genommen: Ihm wird versuchter Totschlag ebenso vorgeworfen wie gefährliche Körperverletzung und schwerer Raub. (Symbolbild) © Marc Tirl/dpa Am gestrigen Mittwoch sei der Jugendliche an der Außenstelle Höchst des Frankfurter Amtsgerichts einem Richter vorgeführt worden, der Untersuchungshaft gegen den Teenager verhängt habe. "Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main erging ein Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung sowie des schweren Raubes", ergänzte ein Sprecher. Der Verdächtige sei in ein Gefängnis gebracht worden. Messerattacke Mann sticht wüst auf 15-Jährigen ein und flüchtet: Polizei dringend auf Zeugen angewiesen! Ohne Zweifel ist es die enorme Brutalität der Tat, welche die Ermittler zu derart drastischen Schritten veranlasst hat, obwohl es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Jugendlichen handelt. Der Vorwurf des versuchten Totschlags dürfte am schwersten wiegen.

Titelfoto: Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Jonas Walzberg/dpa