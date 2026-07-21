Messerstiche auf Dorffest: Junger Mann nach "Blauliachd-Party" in U-Haft

Egling - Nach Messerstichen auf einem Dorffest in Egling im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt.

Ein Dorffest im bayrischen Egling eskalierte am Samstag. Jetzt sitzt ein junger Mann in U-Haft. © Uwe Lein/dpa

Es handele sich um einen jungen Mann aus dem Landkreis, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Er sei bereits polizeibekannt. Gegen ihn werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Es sei Haftbefehl erlassen, der Heranwachsende sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

Er war den Angaben zufolge bereits am Montag festgenommen worden, zwei Tage nach der Tat. Er soll am späten Samstagabend auf der vom örtlichen Burschenverein organisierten Blauliachd-Party einen 16-Jährigen mit einem Messer attackiert und verletzt haben. Zuvor soll er einen 20 Jahre alten Bekannten des Jugendlichen niedergeschlagen haben.

Der Täter konnte unerkannt in der Menge verschwinden - rund 700 Menschen hatten auf dem Fest gefeiert. Die Polizei fahndete seither unter Hochdruck nach dem Flüchtigen. Festgäste wurden als Zeugen befragt und Videoaufnahmen ausgewertet.

Der 16-Jährige war am Arm verletzt worden und musste noch in der Nacht operiert werden. Der 20-Jährige wurde durch einen Schlag am Kopf leicht verletzt.