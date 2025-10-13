 6.233

Auf offener Straße: Mann sticht Freundin mit Messer nieder

Ein Mann hat auf offener Straße in der Ingolstädter Altstadt mit einem Messer auf seine Partnerin eingestochen.

Von Benedikt Zinsmeister

Ingolstadt - Schockierende Szenen spielten sich am Montagvormittag in der Ingolstädter Altstadt ab.

Ein Streifenwagen steht in der Nähe des Tatorts.  © vifogra / Friedrich

Wie die Polizei mitteilte, stach ein 35-Jähriger gegen 9 Uhr auf offener Straße im Verlauf eines Streits mit einem Messer auf seine 27-jährige Partnerin ein.

Die Frau wurde mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie befindet sich laut Angaben der behandelnden Ärzte außer Lebensgefahr.

Der 35-Jährige konnte noch am Tatort in der Adolf-Kolping-Straße festgenommen werden.

Messerattacke Messer-Mann sticht Tourist am Holocaust-Mahnmal nieder: Prozess startet an diesem Tag

Laut Polizei sind Täter und Opfer afghanische Staatsangehörige.

Der Angriff ereignete sich in der Adolf-Kolping-Straße in Ingolstadt.
Der Angriff ereignete sich in der Adolf-Kolping-Straße in Ingolstadt.  © vifogra / Friedrich

Alle anwesenden Passanten, die von der Tat etwas mitbekamen, wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.

