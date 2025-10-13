Auf offener Straße: Mann sticht Freundin mit Messer nieder
Ingolstadt - Schockierende Szenen spielten sich am Montagvormittag in der Ingolstädter Altstadt ab.
Wie die Polizei mitteilte, stach ein 35-Jähriger gegen 9 Uhr auf offener Straße im Verlauf eines Streits mit einem Messer auf seine 27-jährige Partnerin ein.
Die Frau wurde mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie befindet sich laut Angaben der behandelnden Ärzte außer Lebensgefahr.
Der 35-Jährige konnte noch am Tatort in der Adolf-Kolping-Straße festgenommen werden.
Laut Polizei sind Täter und Opfer afghanische Staatsangehörige.
Alle anwesenden Passanten, die von der Tat etwas mitbekamen, wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.
