Auf offener Straße: Mann sticht Freundin mit Messer nieder

Ingolstadt - Schockierende Szenen spielten sich am Montagvormittag in der Ingolstädter Altstadt ab.

Ein Streifenwagen steht in der Nähe des Tatorts. © vifogra / Friedrich

Wie die Polizei mitteilte, stach ein 35-Jähriger gegen 9 Uhr auf offener Straße im Verlauf eines Streits mit einem Messer auf seine 27-jährige Partnerin ein.

Die Frau wurde mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie befindet sich laut Angaben der behandelnden Ärzte außer Lebensgefahr.

Der 35-Jährige konnte noch am Tatort in der Adolf-Kolping-Straße festgenommen werden.

Laut Polizei sind Täter und Opfer afghanische Staatsangehörige.