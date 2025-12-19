Streit unter Arbeitskollegen eskaliert: 23-Jähriger schlägt mit Glasflasche auf Kontrahenten ein

Wuppertal - Bei einem handfesten Streit unter Arbeitskollegen sind ein 20-Jähriger und ein 23-Jähriger in Wuppertal verletzt worden.

Rettungskräfte kümmerten sich am Donnerstagabend um beide Männer und brachten sie in ein Krankenhaus. © Matthi Rosenkranz

Nach Angaben der Polizei waren die beiden jungen Männer am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr im Bereich der Fußgängerzone Alte Freiheit in der Elberfelder Innenstadt nahe dem Hauptbahnhof in einen Streit über ihre Arbeit geraten, der zunächst in einer Schlägerei zwischen ihnen ausartete.

Im weiteren Verlauf schlug der 23-Jährige dann mutmaßlich mit einer Flasche auf seinen jüngeren Kontrahenten ein, wobei beide Beteiligten Schnitt- und Schlagverletzungen erlitten.

Nach TAG24-Informationen trennten Einsatzkräfte beide Männer voneinander, ehe Rettungskräfte sie in unterschiedliche Krankenhäuser brachten. Auch ein Notarzt rückte am Donnerstagabend zum Einsatzort aus, wie Bilder zeigen.

"Da der 23-Jährige nach ersten Erkenntnissen unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden haben könnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen", berichtete ein Polizeisprecher.