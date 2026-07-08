Auseinandersetzung eskaliert: Mann bei Messerattacke lebensgefährlich verletzt!

Hamburg - Heftige Szenen in der Hansestadt: Am Dienstagabend sind zwei Männer in eine Auseinandersetzung geraten. Die Lage eskalierte plötzlich so weit, dass einer der beiden schließlich ein Messer zückte.

Am Dienstagabend wurde ein Mann bei einer Messerattacke in Hamburg verletzt. © Lenthe-Medien

Der Vorfall ereignete sich gegen 20.25 Uhr am Veddeler Elbdeich in Hamburg, bestätigte ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Nach ersten Erkenntnissen sind zwei Männer im Bereich des Tatorts zunächst in eine Auseinandersetzung geraten. Dabei zückte einer der beiden ein Messer und attackierte damit die andere Person.

Das Opfer erlitt durch die Attacke so starke Verletzungen, dass zwischenzeitlich sogar Lebensgefahr bestand, so der Sprecher weiter. Zum aktuellen Gesundheitszustand des Mannes lagen jedoch keine weiteren Informationen vor.

Hintergrund der Auseinandersetzung sowie das genaue Motiv des Täters ist bislang ebenfalls noch nicht bekannt und damit weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Ein Reporter vor Ort berichtete, dass ein Tatverdächtiger im Rahmen einer Fahndung festgenommen werden konnte.