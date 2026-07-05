Messerangriff vor Getränkemarkt: 36-Jähriger schwebt nicht mehr in Lebensgefahr

Apolda - Vor einem Getränkemarkt in der Straße des Friedens in Apolda (Weimarer Land) wurde am Freitagabend (3. Juli) ein 36-Jähriger bei einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt.

Der Täter wurde mittlerweile weggesperrt. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Ein betrunkener und unter Drogen stehender 33-Jähriger hatte mehrfach mit einem Klappmesser auf den Mann eingestochen, wie die Polizei am Sonntag erklärte.

Das Opfer wurde schwer am Hals und im Schulterbereich verwundet und mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Täter konnte noch am Tatort festgenommen werden. Das Messer fanden die Beamten in Tatortnähe.

Der Angreifer wurde am Samstag in ein Gefängnis gebracht. Zu den genauen Hintergründen der Messerattacke - außer dem berauschten Zustand des 33-Jährigen - ist bislang noch nichts bekannt.