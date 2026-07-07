Zoff um Zelt eskaliert: Frau sticht Mann in den Hals

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Eine Frau, die in einem Zelt auf dem Boxhagener Platz in Berlin-Friedrichshain lebt, hat einem Mann mit einem Messer in den Hals gestochen.

Von Laura Voigt

Berlin - Eine Frau, die in einem Zelt auf dem Boxhagener Platz in Berlin-Friedrichshain lebt, hat einem Mann mit einem Messer in den Hals gestochen.

Die Frau wollte mitten auf dem Boxhagener Platz ein Zelt aufschlagen. (Archivbild)
Die Frau wollte mitten auf dem Boxhagener Platz ein Zelt aufschlagen. (Archivbild)  © Christophe Gateau/dpa

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Angriff am Montag gegen 18.20 Uhr. Demnach sprach der 31-Jährige die 43-Jährige an, weil sie in der Grünanlage ein Zelt aufgeschlagen hatte. Was zwischen den beiden genau gesagt wurde, ist bislang unklar.

Im weiteren Verlauf soll die Frau ein Messer gezogen und dem Mann in den Hals gestochen haben.

Anwohner und Besucher bemerkten den Vorfall zunächst offenbar nicht.

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Erst als der stark blutende Mann Passanten um Hilfe bat, wurde die Tat bekannt. Ein Zeuge hielt die mutmaßliche Angreiferin bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der 31-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach Polizeiangaben sind seine Verletzungen nicht lebensgefährlich. Die 43-Jährige wurde festgenommen.

Titelfoto: Christophe Gateau/dpa

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