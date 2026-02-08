Beziehungstat? Autofahrer hält auf Bundesstraße an und sticht auf 32-Jährigen ein
Brüggen - Im Kreis Viersen soll sich am Samstagabend auf offener Straße eine brutale Beziehungstat ereignet haben.
Erstinformationen der Polizei zufolge soll ein 55-Jähriger gegen 20 Uhr auf der B221 mit seinem Toyota zunächst angehalten und dabei den Opel eines 32-Jährigen gestoppt haben.
Innerhalb kürzester Zeit sei der Mann schließlich ausgestiegen und mit einem Messer auf den 32 Jahre alten Fahrer losgegangen, teilte die Polizei mit.
Dabei erlitt das Opfer schwere Verletzungen, schwebt aktuell jedoch nicht mehr in Lebensgefahr. Den ersten Ermittlungen zufolge soll der 32-Jährige der neue Freund der Ex-Freundin des Messerstechers sein.
Auch sein Beifahrer (35) erlitt bei der Attacke leichte Verletzungen. Der Angreifer konnte wenig später in seiner Wohnung festgenommen werden.
Eine Mordkommission wurde eingerichtet.
Titelfoto: Jan Ohmen