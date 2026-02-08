Beziehungstat? Autofahrer hält auf Bundesstraße an und sticht auf 32-Jährigen ein

Brüggen - Im Kreis Viersen soll sich am Samstagabend auf offener Straße eine brutale Beziehungstat ereignet haben.

Auf der Fahrerseite des Opel waren nach der Attacke Spuren zu erkennen. © Jan Ohmen

Erstinformationen der Polizei zufolge soll ein 55-Jähriger gegen 20 Uhr auf der B221 mit seinem Toyota zunächst angehalten und dabei den Opel eines 32-Jährigen gestoppt haben.

Innerhalb kürzester Zeit sei der Mann schließlich ausgestiegen und mit einem Messer auf den 32 Jahre alten Fahrer losgegangen, teilte die Polizei mit.

Dabei erlitt das Opfer schwere Verletzungen, schwebt aktuell jedoch nicht mehr in Lebensgefahr. Den ersten Ermittlungen zufolge soll der 32-Jährige der neue Freund der Ex-Freundin des Messerstechers sein.