Horror-Nacht in Nürnberg: Nachbar sticht auf schlafenden Mann ein

Nürnberg - In Nürnberg-Mögeldorf drang in der Nacht auf Dienstag ein psychisch kranker Mann in die Wohnung seines Nachbarn ein und griff den schlafenden 38-Jährigen an. Die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Die Polizei stellte den Angreifer in der Ostendstraße. (Archivfoto) © Daniel Löb/dpa

Gegen 3 Uhr in der Nacht rief eine Bewohnerin des Hauses am Kirchenberg den Notruf: Ihr Nachbar sei gerade von einem weiteren Mieter des Mehrfamilienhauses attackiert worden.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost rückten daraufhin sofort zum Einsatzort aus. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 29-Jährige kurz zuvor gewaltsam in die Wohnung des 38-Jährigen eingedrungen war und diesen mit einem Messer attackierte.

Der Mann wurde dabei überwiegend oberflächlich verletzt und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der 29-jährige Tatverdächtige ergriff zunächst die Flucht, konnte jedoch wenig später im Rahmen der Fahndung in der Ostendstraße gestellt und vorläufig festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille.