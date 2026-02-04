Heftiger Beziehungsstreit endet mit SEK-Einsatz: Mann hält Küchenmesser in der Hand

Burgkunstadt - Am Dienstagabend, gegen 21.45 Uhr, riefen Bewohner eines Hauses im Landkreis Lichtenfels die Polizei , nachdem sie aus der Nachbarwohnung Schreie hören konnten. Das SEK fand dort ein Pärchen mit einem Küchenmesser vor.

Das SEK musste das Paar trennen. Archivfoto) © Marius Becker/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hielt ein 47-jähriger Mann ein Küchenmesser in der Hand und befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand, als die Beamten in Burgkunstadt eintrafen.

Die Polizei war laut eigenen Angaben bereits in den Tagen zuvor mehrfach ausgerückt, weil das Paar in seiner Wohnung in Burgkunstadt heftig stritt.

Am Dienstagabend hatte demnach ein Nachbar Schreie gehört und den Notruf gewählt.

Als die Beamten die Wohnungstür aufbrachen, habe der 47-jährige Bewohner ein Messer in der Hand gehalten. Den Angaben zufolge stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und reagierte nicht auf Aufforderungen, das Messer wegzulegen.

Die 29-jährige Lebensgefährtin des Mannes weigerte sich ebenfalls, die Wohnung zu verlassen.