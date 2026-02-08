Schlimme Messerattacken: Zwei Männer an einem Abend verletzt

Havelberg - Am Samstagabend trieb ein Messer-Mann sein Unwesen im Norden Sachsen-Anhalts : Zwei Personen wurden verletzt.

In Havelberg griff ein Mann zwei Personen mit einem Messer an. (Symbolfoto) © Markus Lenhardt/dpa

Gegen 17.25 Uhr ging der 34 Jahre alte Mann an zwei verschiedenen Orten im Stadtgebiet von Havelberg auf Fremde mit einem Messer los.

Die genauen Hintergründe sind unbekannt.

Wie das Polizeirevier Stendal mitteilte, wurden zwei Männer durch die Stiche verletzt und mussten medizinisch behandelt werden.

Einer von ihnen wurde stationär aufgenommen.

Die Einsatzkräfte der Polizei konnten den Angreifer noch am selben Abend in der Nähe der Tatorte antreffen.