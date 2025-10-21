Messerattacke in Kreuzberg: Täter flüchtet

Berlin - Ein 23 Jahre alter Mann ist am Montagabend in Berlin-Kreuzberg bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden.

Der 23-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, geriet der 23-Jährige gegen 20.30 Uhr in der Körtestraße mit einem bislang unbekannten Mann aneinander.

Im Zuge des Streits habe der Verdächtige seinem Kontrahenten in den Oberkörper gestochen und ihm mehrere Schnittverletzungen an Kopf sowie Armen zugefügt.

Anschließend flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung.