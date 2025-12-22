Ehedrama in Niederbayern? Mann soll seine Frau mit Messer erstochen haben

Wallersdorf - Im Streit soll ein Ehemann in Niederbayern seine Frau mit einem Messer tödlich attackiert haben. Nun sitzt der 44-Jährige in Untersuchungshaft.

Nach einer tödlichen Messerattacke auf eine Frau (†39) in Niederbayern sitzt ihr verdächtiger Ehemann (44) in Untersuchungshaft. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landshut habe Haftbefehl gegen ihn erlassen, teilte die Polizei mit.

Nach Angaben der Ermittler soll es in der Nacht zum Sonntag in Wallersdorf (Landkreis Dingolfing-Landau) kurz nach Mitternacht zu einem Streit unter den Eheleuten gekommen sein.

Dabei soll der 44 Jahre alte Deutsche seine 39 Jahre alte Frau mit einem Küchenmesser angegriffen haben. Sie habe dabei tödliche Verletzungen erlitten.

Eine Obduktion am Sonntag habe vorläufig ergeben, dass die Frau an mehreren Stichverletzungen starb.