Ehedrama in Niederbayern? Mann soll seine Frau mit Messer erstochen haben

Nach einer tödlichen Messerattacke auf eine Frau in Niederbayern sitzt ihr verdächtiger Ehemann in Untersuchungshaft.

Von Philipp Demling

Wallersdorf - Im Streit soll ein Ehemann in Niederbayern seine Frau mit einem Messer tödlich attackiert haben. Nun sitzt der 44-Jährige in Untersuchungshaft.

Nach einer tödlichen Messerattacke auf eine Frau (†39) in Niederbayern sitzt ihr verdächtiger Ehemann (44) in Untersuchungshaft. (Symbolfoto)
Nach einer tödlichen Messerattacke auf eine Frau (†39) in Niederbayern sitzt ihr verdächtiger Ehemann (44) in Untersuchungshaft. (Symbolfoto)  © Marijan Murat/dpa

Ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landshut habe Haftbefehl gegen ihn erlassen, teilte die Polizei mit.

Nach Angaben der Ermittler soll es in der Nacht zum Sonntag in Wallersdorf (Landkreis Dingolfing-Landau) kurz nach Mitternacht zu einem Streit unter den Eheleuten gekommen sein.

Dabei soll der 44 Jahre alte Deutsche seine 39 Jahre alte Frau mit einem Küchenmesser angegriffen haben. Sie habe dabei tödliche Verletzungen erlitten.

Eine Obduktion am Sonntag habe vorläufig ergeben, dass die Frau an mehreren Stichverletzungen starb.

Mutmaßliches Ehedrama in Wallersdorf: Kinder in der Obhut des Jugendamts

Kurz nach der Tat hatte die Polizei nach eigenen Angaben den Verdächtigen noch am Tatort "widerstandslos" festgenommen.

Zu weiteren Umständen und zum möglichen Motiv der Tat machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Die Kinder des Paares blieben demnach unverletzt. Sie sind inzwischen in der Obhut des Jugendamts.

