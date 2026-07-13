Messer-Angriff auf 20-Jährige: Polizei schnappt 17-Jährigen noch am selben Tag

Traunstein - Schock am Bahnhof Traunstein: Eine junge 20-jährige Frau soll dort am frühen Samstagmorgen mit einem Messer am Kinn verletzt worden sein. Die Polizei machte noch am selben Tag einen 17-Jährigen als mutmaßlichen Täter ausfindig und nahm ihn fest.

Die Polizei konnte einen Verdächtigen schnappen. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei berichtet, erlitt die Frau durch den Vorfall eine circa zwei bis drei Zentimeter lange Schnittverletzung.

Sofort leiteten die Einsatzkräfte eine Fahndung ein und konnten recht schnell den tatverdächtigen 17-Jährigen rumänischen Staatsangehörigen aus der Region ermitteln.

Die verletzte Deutsche kam am Samstag zur Behandlung in ein Krankenhaus, konnte aber schnell wieder entlassen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft musste der 17-Jährige am Sonntag vor einen Ermittlungsrichter. Dieser sah den dringenden Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung als gegeben an und erließ Haftbefehl. Der Jugendliche kam jedoch unter Auflagen wieder auf freien Fuß.