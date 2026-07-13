Obdachloser soll Teenager mit Messer angegriffen haben: Festnahme

Köln - Weil er einen 14-jährigen Teenager in der Kölner Neustadt-Süd mit einem Messer angegriffen haben soll, wurde ein 37-Jähriger festgenommen. Inzwischen sitzt er wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in U-Haft.

Der Obdachlose (37) wurde vorläufig festgenommen und in U-Haft gebracht. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Zeugenaussagen zufolge soll der Obdachlose am Samstagabend gegen 20.15 Uhr zunächst vier Jugendlichen aus Richtung Sachsenring kommend hinterhergerannt sein, ehe er die Gruppe an der Kreuzung Lothringer Straße/Overstolzstraße schließlich einholen konnte.

Anschließend soll der Mann dem 14-Jährigen mit einem Messer mehrere Verletzungen am Oberkörper zugefügt haben.

Alarmierte Polizeibeamte konnten ihn bereits kurz darauf in unmittelbarer Tatortnähe antreffen und festnehmen. Der Teenager wurde derweil von Rettungskräften mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Warum der Obdachlose die Jugendlichen verfolgte und angriff, ist ebenso wie der genaue Tatablauf noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.