Blutige Auseinandersetzung in Wohnung: Mann mit Messer attackiert
Nürnberg - Am Samstagabend kam es im Nürnberger Norden in einer Wohnung zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei erlitt einer der beiden eine Stichverletzung.
Am Abend waren ein 27-Jähriger und ein 33-Jähriger in einer Wohnung in der Pirckheimerstraße aus bislang ungeklärter Ursache in Streit geraten, so die Polizei.
Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 33-Jährige den 27-Jährigen mit einem Messer an der Schulter verletzt haben.
Das Opfer begab sich anschließend selbstständig in ein Krankenhaus und wurde dort behandelt.
Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Nürnberg-Süd und Nürnberg-Ost nahmen den Tatverdächtigen noch in der Wohnung vorläufig fest. Die Kripo Mittelfranken führte die ersten polizeilichen Maßnahmen durch.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde gegen den 33-Jährigen ein Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erlassen. Er befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.
Titelfoto: Hannes P Albert/dpa (Symbolfoto)