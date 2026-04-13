Blutige Auseinandersetzung in Wohnung: Mann mit Messer attackiert

Nürnberg - Am Samstagabend kam es im Nürnberger Norden in einer Wohnung zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei erlitt einer der beiden eine Stichverletzung.

Einer der Männer zückte plötzlich ein Messer. (Symbolfoto) © Hannes P Albert/dpa

Am Abend waren ein 27-Jähriger und ein 33-Jähriger in einer Wohnung in der Pirckheimerstraße aus bislang ungeklärter Ursache in Streit geraten, so die Polizei.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 33-Jährige den 27-Jährigen mit einem Messer an der Schulter verletzt haben.

Das Opfer begab sich anschließend selbstständig in ein Krankenhaus und wurde dort behandelt.

Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Nürnberg-Süd und Nürnberg-Ost nahmen den Tatverdächtigen noch in der Wohnung vorläufig fest. Die Kripo Mittelfranken führte die ersten polizeilichen Maßnahmen durch.