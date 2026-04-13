Blutige Auseinandersetzung in Wohnung: Mann mit Messer attackiert

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Samstagabend kam es im Nürnberger Norden in einer Wohnung zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei erlitt einer der Männer eine Stichverletzung.

Von Paulina Sternsdorf

Nürnberg - Am Samstagabend kam es im Nürnberger Norden in einer Wohnung zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei erlitt einer der beiden eine Stichverletzung.

Einer der Männer zückte plötzlich ein Messer. (Symbolfoto)
Einer der Männer zückte plötzlich ein Messer. (Symbolfoto)  © Hannes P Albert/dpa

Am Abend waren ein 27-Jähriger und ein 33-Jähriger in einer Wohnung in der Pirckheimerstraße aus bislang ungeklärter Ursache in Streit geraten, so die Polizei.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 33-Jährige den 27-Jährigen mit einem Messer an der Schulter verletzt haben.

Das Opfer begab sich anschließend selbstständig in ein Krankenhaus und wurde dort behandelt.

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Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Nürnberg-Süd und Nürnberg-Ost nahmen den Tatverdächtigen noch in der Wohnung vorläufig fest. Die Kripo Mittelfranken führte die ersten polizeilichen Maßnahmen durch.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde gegen den 33-Jährigen ein Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erlassen. Er befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Titelfoto: Hannes P Albert/dpa (Symbolfoto)

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