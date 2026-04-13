Tödlicher Streit auf offener Straße: 60-Jähriger verblutet nach Stichverletzungen

Erlangen - Im Erlanger Stadtteil Bruck ereignete sich am Montag zur Mittagszeit eine tödliche Auseinandersetzung. Zwei Männer sollen zuvor aus ungeklärten Gründen vor einem Wohnhaus in der Jenaer Straße in Streit geraten sein. Die eintreffende Polizei fand einen der Männer mit Stich- und Schnittverletzungen auf einem Gehsteig vor.

Die Polizei ermittelt vor Ort. © vifogra / Ralph Goppelt

"Wir haben um kurz nach zwölf einen Notruf erhalten, wonach es hier zu einer Auseinandersetzung gekommen sein soll zwischen zwei Männern", bestätigte ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken.

Ein 66-jähriger Tatverdächtiger konnte wenig später von einer Streife festgenommen werden.

Das 60-jährige Opfer verstarb trotz schneller medizinischer Hilfe noch vor Ort.

"Wir gehen davon aus, dass sich die beiden Personen kannten. Was allerdings genau die Vorbeziehung war und was vor allem der Grund oder der Auslöser für diese Auseinandersetzung hier heute war, das ist noch völlig unklar", so die Polizei.

Zum aktuellen Zeitpunkt äußern sich die Behörden nicht zum Geschehen. Derzeit ist die Kriminalpolizei Erlangen mit dem zuständigen Fachkommissariat sowie der Spurensicherung vor Ort im Einsatz.