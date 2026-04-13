Streit unter Jugendlichen eskaliert: Fußballspiel endet mit Messerattacke

Hettstedt - Ein harmloses Fußballspiel zwischen Jugendlichen nahm am Montagvormittag in Hettstedt ( Mansfeld-Südharz ) eine dramatische Wendung. Ein 16-Jähriger stach mehrfach mit einem Messer auf seinen Mitspieler ein.

Der 16-Jährige stach mehrfach auf einen 17-Jährigen ein. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der spätere Messerstecher und ein 17-Jähriger hatten sich laut dem Polizeirevier Mansfeld-Südharz zum Fußballspielen verabredet.

Im Laufe des Spiels sollen die beiden Jugendlichen, die in einer Gemeinschaftsunterkunft leben, in einen Streit geraten sein. Der 16-jährige Syrer habe dann ein Messer aus seiner Hosentasche gezogen und viermal auf seinen Kontrahenten eingestochen, erklärte eine Sprecherin der Polizei.

Das aus Guinea stammende Opfer versuchte, sich während der Attacke mit einem Tierabwehrspray zu wehren. Nach dem Vorfall kehrten beide selbständig an ihre Wohnanschrift zurück, hieß es weiter. Hier wurde der Streit durch das dortige Betreuungspersonal beendet.

Der 17-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht.