Blutiger Streit in Wohnung: Mann sticht auf Lebensgefährtin ein

Holzkirchen - Am Montagabend rief eine Frau im Landkreis Miesbach die Polizei um Hilfe. Die Beamten fanden die 50-Jährige mit Schnittverletzungen vor, anschließend nahmen sie ihren Lebensgefährten fest.

Die Polizei nahm den Griechen fest. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Der 54-jährige Grieche sei inzwischen einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden und sitze in Untersuchungshaft, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit.



Der Grieche habe seiner Frau bei einem Streit erhebliche Schnittverletzungen mit einem Messer im Kopfbereich zugefügt, die 50-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte die 50-jährige Frau am Montagabend die Polizei selbst alarmiert und von dem Streit in der gemeinsamen Wohnung berichtet.

Daraufhin seien mehreren Streifenwagen sowie der Rettungsdienst nach Holzkirchen gefahren.