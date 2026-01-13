Blutiger Streit in Wohnung: Mann sticht auf Lebensgefährtin ein
Von Marco Hadem
Holzkirchen - Am Montagabend rief eine Frau im Landkreis Miesbach die Polizei um Hilfe. Die Beamten fanden die 50-Jährige mit Schnittverletzungen vor, anschließend nahmen sie ihren Lebensgefährten fest.
Der 54-jährige Grieche sei inzwischen einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden und sitze in Untersuchungshaft, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit.
Der Grieche habe seiner Frau bei einem Streit erhebliche Schnittverletzungen mit einem Messer im Kopfbereich zugefügt, die 50-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.
Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte die 50-jährige Frau am Montagabend die Polizei selbst alarmiert und von dem Streit in der gemeinsamen Wohnung berichtet.
Daraufhin seien mehreren Streifenwagen sowie der Rettungsdienst nach Holzkirchen gefahren.
Polizei geht von einer Beziehungstat aus
Da sich der mutmaßliche Täter nicht mehr in der Wohnung befand, leitete die Polizei eine Fahndung ein und konnte den Mann knapp eineinhalb Stunden später im selben Ort festnehmen. Er habe bei der Festnahme keinerlei Widerstand geleistet.
Zu den Hintergründen für die Tat teilte die Polizei zunächst keine Details mit. "Nach derzeitigem Kenntnisstand ist von einer Beziehungstat auszugehen", hieß es lediglich. Gegen den Mann liefen inzwischen auch Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München II wegen versuchten Totschlags.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa (Symbolfoto)