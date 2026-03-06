 923

Bluttat am Nachmittag: Mann greift 24-Jährigen in Moschee mit Messer an

Messerangriff in einer Moschee in Backnang: Ein 24-Jähriger wird verletzt, der Täter flüchtet. Die Polizei bittet Zeugen nun um Hinweise.

Von Calvin Schröder

Backnang - Schockierende Gewalttat am helllichten Tag: In einer Moschee in der Wilhelmstraße ist am Freitagnachmittag ein junger Mann mit einem Messer angegriffen worden. Der Täter ist weiterhin auf der Flucht.

In der Moschee in der Wilhelmstraße wurde ein 24-Jähriger mit einem Messer verletzt.  © Enrique Kaczor/onw-images/dpa

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Attacke gegen 13.15 Uhr. Ein bislang unbekannter Mann soll in der Moschee plötzlich ein Messer gezogen und einen 24-Jährigen attackiert haben. Das Opfer wurde dabei verletzt.

Der verletzte 24-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Der Angreifer flüchtete unmittelbar nach der Tat. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei blieb der Täter zunächst verschwunden. Die Polizei bittet nun dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Der gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben:

  • etwa 1,75 Meter groß

  • schwarz-weiße Jacke

  • dunkler Jogginganzug

  • lockige Haare

Trotz sofortiger Fahndung durch die Polizei konnte der Täter zunächst entkommen.  © Enrique Kaczor/onw-images/dpa

Wer zur Tatzeit in der Umgebung der Wilhelmstraße etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeipräsidium Aalen unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.

