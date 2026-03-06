Bluttat am Nachmittag: Mann greift 24-Jährigen in Moschee mit Messer an

Backnang - Schockierende Gewalttat am helllichten Tag: In einer Moschee in der Wilhelmstraße ist am Freitagnachmittag ein junger Mann mit einem Messer angegriffen worden. Der Täter ist weiterhin auf der Flucht.

In der Moschee in der Wilhelmstraße wurde ein 24-Jähriger mit einem Messer verletzt. © Enrique Kaczor/onw-images/dpa

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Attacke gegen 13.15 Uhr. Ein bislang unbekannter Mann soll in der Moschee plötzlich ein Messer gezogen und einen 24-Jährigen attackiert haben. Das Opfer wurde dabei verletzt.

Der verletzte 24-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Der Angreifer flüchtete unmittelbar nach der Tat. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei blieb der Täter zunächst verschwunden. Die Polizei bittet nun dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Der gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben: