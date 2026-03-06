Bluttat am Nachmittag: Mann greift 24-Jährigen in Moschee mit Messer an
Backnang - Schockierende Gewalttat am helllichten Tag: In einer Moschee in der Wilhelmstraße ist am Freitagnachmittag ein junger Mann mit einem Messer angegriffen worden. Der Täter ist weiterhin auf der Flucht.
Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Attacke gegen 13.15 Uhr. Ein bislang unbekannter Mann soll in der Moschee plötzlich ein Messer gezogen und einen 24-Jährigen attackiert haben. Das Opfer wurde dabei verletzt.
Der verletzte 24-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.
Der Angreifer flüchtete unmittelbar nach der Tat. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei blieb der Täter zunächst verschwunden. Die Polizei bittet nun dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Der gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben:
etwa 1,75 Meter groß
schwarz-weiße Jacke
dunkler Jogginganzug
lockige Haare
Wer zur Tatzeit in der Umgebung der Wilhelmstraße etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeipräsidium Aalen unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.
Titelfoto: Enrique Kaczor/onw-images/dpa