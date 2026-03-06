Messerattacke in Flüchtlingsunterkunft! Mann lebensgefährlich verletzt

Am Freitag ist ein 22-jähriger Mann bei einer Messerattacke in Hamburg lebensgefährlich verletzt worden. Ein gleichaltriger Verdächtiger wurde festgenommen.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - Blutiger Streit in Hamburg! Am Freitag ist ein 22-jähriger Mann bei einer Messerattacke in der Hansestadt lebensgefährlich verletzt worden. Ein gleichaltriger Verdächtiger wurde festgenommen.

In Hamburg-Harburg ist ein 22-Jähriger am Freitag Opfer einer Messerattacke geworden. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest.

Wie die Polizei mitteilte, war es gegen 10.40 Uhr in einem Zimmer der Flüchtlingsunterkunft in der Schwarzenbergstraße (Stadtteil Harburg) aus noch ungeklärter Ursache zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen.

Im Verlauf der Auseinandersetzung zog einer der Beteiligten ein Messer und stach damit mehrfach auf seinen Kontrahenten ein!

Während die alarmierten Beamten den 22-Jährigen widerstandslos festnahmen, kam das Opfer mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Sein Zustand ist demnach weiterhin kritisch.

Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Zeugen sowie Mitarbeitern der Unterkunft.

Die Mordkommission und die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen.

