Mann lauert Ehefrau mit Teppichmesser auf: Angriff vor den eigenen Kindern

Traunstein - Mit einem Teppichmesser soll ein Mann seiner Ehefrau in Traunstein aufgelauert, sie angegriffen haben und dann mit den gemeinsamen Kindern geflohen sein. Der Notruf über die verletzte Frau ging bei der Polizei am Mittwoch gegen 15.20 Uhr ein.

Die Traunsteiner Polizei konnte den Mann (31) festnehmen. (Archivfoto) © Daniel Vogl/dpa

Der 31 Jahre alte Verdächtige sei am Mittwoch nach mehreren Stunden festgenommen worden, wie die Polizei mitteilte.

Nun sitzt der türkische Tatverdächtige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft.

Nach Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft soll der Verdächtige seiner - von ihm getrennt lebenden - Ehefrau in der Innenstadt aufgelauert haben. Die 23-Jährige sei dort mit den gemeinsamen vier und fünf Jahre alten Söhnen gewesen.

Mit dem Messer stach der Mann in Richtung Hals der Frau und bedrohte sie mit dem Tod.

Der 31-Jährige traf die Frau mit dem Messer an der Schläfe und fügte ihr eine stark blutende Schnittverletzung zu, wie es weiter hieß.