Bluttat in NRW: Mann tötet Lebensgefährtin mit Messer und verletzt sich anschließend selbst
Euskirchen - In Euskirchen (NRW) südwestlich von Bonn hat sich am Sonntagabend eine Bluttat ereignet, bei der eine Frau (46) tödlich verletzt worden ist.
Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilt, wurden die Einsatzkräfte am Abend von einem 45-jährigen Mann alarmiert.
Als die Beamten wenig später an der gemeldeten Adresse eintrafen, fanden sie den schwer verletzten Melder sowie die leblose 46-Jährige vor. Alarmierte Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen.
"Nach bisherigem Sachstand soll der Mann seine Lebensgefährtin in seiner Wohnung mit einem Messer angegriffen und anschließend sich selbst verletzt haben", teilt die Polizei mit.
Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zur intensivmedizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht.
Eine Mordkommission der Bonner Polizei hat in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe zu der Tat sind noch unklar.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa