Bluttat in NRW: Mann tötet Lebensgefährtin mit Messer und verletzt sich anschließend selbst

Euskirchen - In Euskirchen ( NRW ) südwestlich von Bonn hat sich am Sonntagabend eine Bluttat ereignet, bei der eine Frau (46) tödlich verletzt worden ist.

Der Tatverdächtige (45) wurde von den Beamten vorläufig festgenommen. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilt, wurden die Einsatzkräfte am Abend von einem 45-jährigen Mann alarmiert.

Als die Beamten wenig später an der gemeldeten Adresse eintrafen, fanden sie den schwer verletzten Melder sowie die leblose 46-Jährige vor. Alarmierte Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen.

"Nach bisherigem Sachstand soll der Mann seine Lebensgefährtin in seiner Wohnung mit einem Messer angegriffen und anschließend sich selbst verletzt haben", teilt die Polizei mit.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zur intensivmedizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht.