Bar-Schlägerei eskaliert: Männer gehen mit Baseballschläger und Messer aufeinander los
Berlin - Vor einer Bar in Berlin-Schöneberg ist ein Streit zwischen mehreren Männern am Samstagabend völlig außer Kontrolle geraten. Am Ende wurden drei Menschen verletzt.
Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die Männer gegen 23 Uhr vor der Bar in der Dominicusstrasse in eine heftige verbale Auseinandersetzung.
Doch es blieb nicht bei Beleidigungen: Die Kontrahenten sollen plötzlich zu Baseballschlägern, Glasflaschen und sogar einem Messer gegriffen haben.
Ein 32-Jähriger erlitt Stichverletzungen am linken Oberarm und am Gesäß. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach aktuellem Stand nicht.
Zwei weitere Männer im Alter von 26 und 28 Jahren wurden bei der Schlägerei am Kopf verletzt und mussten ebenfalls medizinisch versorgt werden.
Die Polizei nahm drei mutmaßliche Beteiligte im Alter von 23, 33 und 34 Jahren noch vor Ort fest. Nach einer kurzen Befragung wurden sie jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt.
Warum der Streit derart eskalierte, ist bislang unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.
Titelfoto: Thomas Peise