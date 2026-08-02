Bar-Schlägerei eskaliert: Männer gehen mit Baseballschläger und Messer aufeinander los

Berlin - Vor einer Bar in Berlin-Schöneberg ist ein Streit zwischen mehreren Männern am Samstagabend völlig außer Kontrolle geraten. Am Ende wurden drei Menschen verletzt.

Die Polizei nahm drei mutmaßliche Beteiligte noch vor Ort fest. © Thomas Peise

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die Männer gegen 23 Uhr vor der Bar in der Dominicusstrasse in eine heftige verbale Auseinandersetzung.

Doch es blieb nicht bei Beleidigungen: Die Kontrahenten sollen plötzlich zu Baseballschlägern, Glasflaschen und sogar einem Messer gegriffen haben.

Ein 32-Jähriger erlitt Stichverletzungen am linken Oberarm und am Gesäß. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach aktuellem Stand nicht.

Zwei weitere Männer im Alter von 26 und 28 Jahren wurden bei der Schlägerei am Kopf verletzt und mussten ebenfalls medizinisch versorgt werden.