Messerattacke an S-Bahnhof: Teenager schwer verletzt, Verdächtiger in U-Haft

Rostock - Alarm in Rostock! Bereits am Sonntag ist ein 17-Jähriger bei einer mutmaßlichen Messerattacke in der Hansestadt schwer verletzt worden. Gegen einen 19-Jährigen wird wegen versuchter Tötung ermittelt.

Polizeikräfte sichern am S-Bahn-Haltepunkt Lichtenhagen in Rostock Spuren, nachdem dort ein Teenager schwer verletzt wurde. © Stefan Tretropp

Wie die Staatsanwaltschaft Rostock mitteilte, war es nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 21 Uhr am S-Bahn-Haltepunkt Lichtenhagen zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Beteiligten gekommen.

Dabei verletzte der 19-Jährige seinen zwei Jahre jüngeren Kontrahenten mit einem Gegenstand schwer - nach TAG24-Informationen soll er ihn mit einem Messer attackiert und mehrfach zugestochen haben. Der 17-Jährige kam ins Krankenhaus.

Das Amtsgericht Rostock erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 19-Jährigen.

Der Verdächtige konnte am Donnerstagmorgen mithilfe von Spezialkräften festgenommen werden und befindet sich nun in Untersuchungshaft.