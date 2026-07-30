Messerattacke an S-Bahnhof: Teenager schwer verletzt, Verdächtiger in U-Haft
Rostock - Alarm in Rostock! Bereits am Sonntag ist ein 17-Jähriger bei einer mutmaßlichen Messerattacke in der Hansestadt schwer verletzt worden. Gegen einen 19-Jährigen wird wegen versuchter Tötung ermittelt.
Wie die Staatsanwaltschaft Rostock mitteilte, war es nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 21 Uhr am S-Bahn-Haltepunkt Lichtenhagen zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Beteiligten gekommen.
Dabei verletzte der 19-Jährige seinen zwei Jahre jüngeren Kontrahenten mit einem Gegenstand schwer - nach TAG24-Informationen soll er ihn mit einem Messer attackiert und mehrfach zugestochen haben. Der 17-Jährige kam ins Krankenhaus.
Das Amtsgericht Rostock erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 19-Jährigen.
Der Verdächtige konnte am Donnerstagmorgen mithilfe von Spezialkräften festgenommen werden und befindet sich nun in Untersuchungshaft.
Wie die Staatsanwaltschaft betonte, gilt bis zu einer möglichen Verurteilung die Unschuldsvermutung für den jungen Mann. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.
Titelfoto: Stefan Tretropp