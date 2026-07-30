Versuchter Totschlag? 18-Jährige geht mit Messer auf Stiefvater los

Berlingerode - In Berlingerode (Kreis Eichsfeld) ist ein mutmaßlich familiärer Streit am Mittwoch eskaliert.

Die 18-Jährige hatte offenbar mit einem Messer ihren Stiefvater verletzt, die Ermittlungen laufen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Eine 18-Jährige soll aus bislang noch unbekannten Gründen ihren Stiefvater mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben, berichtet der Mitteldeutsche Rundfunk.

Auslöser war offenbar eine Auseinandersetzung innerhalb der Familie gewesen. Der 47-Jährige schwebe allerdings nicht in Lebensgefahr, schreibt der öffentlich-rechtliche Nachrichtensender.