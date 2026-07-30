Versuchter Totschlag? 18-Jährige geht mit Messer auf Stiefvater los
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Berlingerode - In Berlingerode (Kreis Eichsfeld) ist ein mutmaßlich familiärer Streit am Mittwoch eskaliert.
Eine 18-Jährige soll aus bislang noch unbekannten Gründen ihren Stiefvater mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben, berichtet der Mitteldeutsche Rundfunk.
Auslöser war offenbar eine Auseinandersetzung innerhalb der Familie gewesen. Der 47-Jährige schwebe allerdings nicht in Lebensgefahr, schreibt der öffentlich-rechtliche Nachrichtensender.
Die 18-Jährige war anschließend in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. Gegen sie wird nun ermittelt. Laut Polizeiangaben geht es um versuchten Totschlag.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa