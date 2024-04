05.04.2024 17:34 Bluttat in Wohnung: Mann ersticht 45-Jährigen, dann stellt er sich

In einer Wohnung in Fredenbeck wurde am heutigen Freitag ein 45-Jähriger getötet. Der Killer stellte sich anschließend der Polizei.

Von Bastian Küsel

Fredenbeck - Schlimm: Am heutigen Freitag hat ein 41-jähriger Mann einen 45-Jährigen in Fredenbeck (Niedersachsen) erstochen. Kurz danach stellte er sich der Polizei. Wie Rainer Bohmbach von der Polizeiinspektion Stade mitteilte, kam es gegen 13.30 Uhr in einer Wohnung zu der Bluttat. Demnach gerieten der 41-Jährige, der polizeibekannt ist, und das Opfer in einen Streit, in dessen Verlauf der Killer auf den 45-Jährigen einstach. Anschließend verließ der Mann den Tatort, ehe er sich in der Nähe der Polizeistation Fredenbeck zufällig vorbeikommenden Beamten stellte und festgenommen wurde. Als ein alarmierter Notarzt samt Rettungsdienst an der Wohnung eintrafen, war dem 45-Jährigen bereits nicht mehr zu helfen. Er war seinen Verletzungen erlegen. Am Tatort wurden Spuren gesichert und die ersten Ermittlungen aufgenommen. Die möglichen Hintergründe zur Tat sind aber noch unklar.

Titelfoto: Polizeiinspektion Stade