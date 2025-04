Brutale Messer-Attacke an Supermarkt in Mittelsachsen: Mann sticht zwei Personen nieder

Rochlitz - Unfassbare Messer-Attacke in Rochlitz ( Landkreis Mittelsachsen ) am Donnerstagabend: Ein Mann (23) stach auf einem ALDI-Parkplatz eine Kundin (59) nieder - ein 18-Jähriger lief ihr zu Hilfe und wurde ebenfalls attackiert! Der Messer-Mann wurde vorläufig festgenommen.

Auf diesem Parkplatz in Rochlitz (Landkreis Mittelsachsen) kam es am Gründonnerstag zu einer Messer-Attacke: Zwei Personen wurden schwer verletzt. © Erik-Holm Langhof

Laut Polizei geschah der schreckliche Vorfall am ALDI-Markt an der Geithainer Straße. Am Donnerstagnachmittag betrat der 23-jährige Deutsche den Supermarkt und wurde hinausgeworfen. Der Grund: Gegen ihn lag Hausverbot vor. Daraufhin verließ der Mann den Markt und verschwand zunächst.

Doch gegen 18.45 Uhr tauchte er erneut am Supermarkt auf, setzte sich neben den Eingang. Dabei geschah das Unfassbare: Als eine Kundin (59) das Geschäft verließ, attackierte der 23-Jährige die Frau offenbar mit einem Messer - sie erlitt mehrere Stichverletzungen und wurde schwer verletzt.

Eine Kundin, die gerade ihren Einkauf in ihr Auto lud, schrie laut um Hilfe, woraufhin ein Mitarbeiter (18) des benachbarten Geschäfts herbeieilte. Der völlig aggressive Messerstecher attackierte den 18-Jährigen ebenfalls - auch er wurde schwer verletzt. Er kam, wie auch die 59-jährige Kundin, umgehend in ein Krankenhaus.

"Weitere unbeteiligte Passanten verständigten die Polizei und hielten den Angreifer bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten fest", so eine Polizeisprecherin.