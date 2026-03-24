Brutale Messerstecherei: Mann schwebt in Lebensgefahr

Wolfenbüttel - In Wolfenbüttel ( Niedersachsen ) ist es am späten Montagabend zu einer Messerstecherei zwischen mehreren Männern gekommen. Eine Person schwebt in Lebensgefahr.

Eine Person wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei Salzgitter im Bereich des Sternhauses. Die Beamten wurden gegen 22 Uhr darüber informiert, dass dort eine Messerstecherei stattgefunden haben soll.

Am Tatort konnte die Polizei drei Männer im Alter zwischen 17 und 23 Jahren feststellen, die möglicherweise in Zusammenhang mit dem Vorfall stehen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass eine der beteiligten Personen bereits vor der Alarmierung der Polizei in ein Krankenhaus gebracht wurde. Diese wurde durch Messerstiche schwer verletzt und schwebt derzeit in Lebensgefahr, so ein Polizeisprecher.

Derzeit können zudem keine Aussagen zum Motiv gemacht werden, hieß es weiter. Im Rahmen einer polizeilichen Fahndung mithilfe eines Polizeihubschraubers konnte im Bereich eines Waldgebietes eine weitere Person festgestellt werden, die in einem offensichtlichen Tatzusammenhang stehen könnte.