Mann bei Messerangriff verletzt: Täter auf der Flucht

Hamburg - Schon wieder eine Messerattacke in der Hansestadt! In der Nacht zu Sonntag wurde ein 27-jähriger Mann in Hamburg -Altona angegriffen und verletzt.

Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. © Nonstopnews

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, passierte der Vorfall kurz vor Mitternacht (23.49 Uhr) in der Eckernförder Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 27-Jährige von einem Mann überfallen, welcher seine Tasche klauen wollte. Als er sie nicht hergab, kam es zu einer Rangelei. Daraufhin zog der Angreifer ein Messer, verletzte den 27-Jährigen mit mehreren Schnitten und flüchtete.

Der Verletzte kam in ein Krankenhaus, wurde jedoch inzwischen wieder entlassen, da seine Verletzungen zum Glück nicht schwer waren.