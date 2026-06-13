Mann bei Messerangriff verletzt: Täter auf der Flucht
Hamburg - Schon wieder eine Messerattacke in der Hansestadt! In der Nacht zu Sonntag wurde ein 27-jähriger Mann in Hamburg-Altona angegriffen und verletzt.
Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, passierte der Vorfall kurz vor Mitternacht (23.49 Uhr) in der Eckernförder Straße.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 27-Jährige von einem Mann überfallen, welcher seine Tasche klauen wollte. Als er sie nicht hergab, kam es zu einer Rangelei. Daraufhin zog der Angreifer ein Messer, verletzte den 27-Jährigen mit mehreren Schnitten und flüchtete.
Der Verletzte kam in ein Krankenhaus, wurde jedoch inzwischen wieder entlassen, da seine Verletzungen zum Glück nicht schwer waren.
Die Hamburger Polizei suchte nach dem Tatverdächtigen – bislang erfolglos. Deswegen bittet die Polizei um Zeugen: Wer etwas gesehen hat, soll sich unter 040 4286 56789 melden.
Aktuell dauern die Ermittlungen noch an. Erst am vergangenen Wochenende hatte es eine Messerattacke in Hamburg gegeben.
Titelfoto: Nonstopnews