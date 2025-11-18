Ein Verletzter nach Messerattacke im Norden: Täter festgenommen?

Itzehoe - Am Montagabend wurde in Itzehoe ( Kreis Steinburg ) mindestens eine Person bei einer Messerattacke verletzt. Der Tatort wurde abgesperrt, ein Verdächtiger soll festgenommen worden sein.

Der Tatort in Itzehoe wurde abgesperrt. © Florian Sprenger

Gegen 19.20 Uhr wurde die Polizei alarmiert und in die Feldschmiede in Itzehoe gerufen.

In der Fußgängerzone soll mindestens eine Person Stichverletzungen erlitten haben und in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein, bestätige ein Sprecher der Polizei auf TAG24-Nachfrage.

Zu dem oder den Tätern, der Schwere der Verletzung und möglichen weiteren Verletzten machte der Lagedienst zunächst keine genauen Angaben.

Allerdings soll nach TAG24-Informationen ein Mann festgenommen worden sein. Ob nach weiteren Personen gefahndet wird, war zunächst unklar.