Mann nach Messerattacke gestorben: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Bremen - Ein 34-Jähriger war am Freitagnachmittag in Bremen -Vahr mit einem Messer attackiert und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Am Wochenende verstarb das Opfer im Krankenhaus.

Nachdem ein 34-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde, ist dieser in einem Bremer Krankenhaus verstorben. (Symbolbild) © Bildmontage:Focke Strangmann/dpa, Marcus Golejewski/dpa

Nach derzeitigem Kenntnisstand stach ein Mann auf den 34-Jährigen mit einem Messer ein. Anschließend flüchtete dieser, wie die Polizei mitteilte.



Den 34-Jährigen fanden die Beamten verletzt in einem Treppenhaus eines Wohnhauses. Er verstarb am Samstagnachmittag an seinen schweren Verletzungen in einem Bremer Krankenhaus.

Die Polizei nahm am Samstagabend einen 29-jährigen Tatverdächtigen widerstandslos fest. Dieser wollte sich gerade mit seinem Verteidiger auf den Weg in das Polizeipräsidium machen, so die Bremer Polizei.

Der Mann stehe unter dringendem Tatverdacht, auf den 34-Jährigen eingestochen zu haben. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei waren sich Opfer und Täter bekannt.