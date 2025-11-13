Fahrgäste überwältigen Messer-Mann in Regionalzug

Erkner (Oder-Spree) - Fahrgäste in einem Regionalzug der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (ODEG) haben durch ihr Eingreifen am Mittwochmorgen womöglich eine Gewalttat verhindert.

Der RE1 war in Richtung Berlin unterwegs, als sich der Vorfall im Zug bei Erkner ereignete. (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa

Gegen 6.15 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Mann bei Erkner in einem Zug der Linie RE1 in Fahrrichtung Berlin Fahrgäste mit einem eingeklappten Taschenmesser bedroht haben soll, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte.

Daraufhin ergriffen mehrere Reisende die Initiative, brachten den Unruhestifter zu Boden und nahmen ihm die Klinge ab.

Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen den 26-Jährigen fest, der sich sichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben soll.

Aus diesem Grund riefen die Beamten einen Notarzt, der ihn in eine Klinik einwies. Gegen den Mann wurden Ermittlungen wegen Bedrohung eingeleitet.