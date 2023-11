Essen-Ausfahrer stoppt Messerstecher: Was danach passiert, ist unglaublich rührend!

Dublin (Irland) - Vor einer Grundschule in Dublin attackierte am Donnerstag ein Mann fünf Personen mit einem Messer, drei Kinder und eine Lehrerin wurden dabei teils schwer verletzt. Der Täter konnte gefasst werden. Dazu beigetragen hat ein Deliveroo-Ausfahrer, der den Angreifer mit seinem Motorradhelm niederschlug.

Der brasilianische Deliveroo-Fahrer Caio Benício (43) griff bei einem Messerangriff vor einer Schule ein und schlug dem Täter seinen Helm auf den Kopf. © Screenshot gofundme.com

Caio Benício habe "nicht zweimal darüber nachgedacht", bevor er reagierte. Als der mutige Mann merkte, dass es sich um einen Angriff handelte, stieg er sofort vom Motorrad, nahm seinen Helm ab und schlug dem Verdächtigen damit auf den Kopf, berichtet The Irish Times.

Der Vater zweier Kinder sagte, er sei am Freitag noch immer schockiert gewesen, weil die Messerattacke auf die Kinder zu einem Gewaltausbruch in der irischen Hauptstadt geführt hatte. "Das ergibt überhaupt keinen Sinn", sagte der Brasilianer.

"Ich weiß, dass an dem Protest migrantenfeindliche Gruppen beteiligt waren. Und ich als Migrant war derjenige, der dazu beigetragen hat, den Angreifer zurückzuhalten", fügte er hinzu.

Der Lieferfahrer sagte, er habe gearbeitet und es sei ein "normaler Tag" gewesen, als er am Tatort auftauchte und eine Schlägerei beobachtete. "Zuerst dachte ich, es wäre ein normaler Kampf. Doch dann wurde mir klar, dass ein kleines Mädchen darin verwickelt war."

Der 43-Jährige habe einen Mann gesehen, der an dem Kind zerrte und eine Frau, die ihrerseits versuchte, die Kleine an sich zu ziehen. Schnell sei ihm bewusst gewesen, dass es die Lehrerin war. "Ich bremste mein Motorrad, um zu sehen, was los war. Dann sah ich, wie der Mann ein Messer zog. Ich habe meinen Helm als Waffe benutzt, um ihn aufzuhalten. Er fiel zu Boden. Die Leute fingen an zu weinen."

Benício habe auch beobachtet, wie der Angreifer dem Mädchen in die Brust gestochen hat. "Ich weiß nicht, wie oft. Drei-, fünfmal. Ich weiß nicht."