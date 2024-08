Ex-FC-Keeper teilt gegen Flüchtlingspolitik aus: "Mich kotzt dieses politische Gefasel an"

Köln - Die schrecklichen Bilder aus Solingen haben in den vergangenen Tagen in ganz Deutschland für Aufsehen gesorgt. Auch der frühere Torwart des 1. FC Köln , Markus Pröll (44), hat seine Meinung dazu. Diese hat er jetzt auch kundgetan.

Der frühere Keeper des 1. FC Köln, Markus Pröll (44), hat die deutsche Migrationspolitik aufs Schärfste kritisiert. (Archivfoto) © Uwe Anspach dpa/lhe

"Anstatt eines 'wir schaffen das' wäre ein Konzept, wie es zu schaffen ist, von enormer Bedeutung gewesen", schießt der gebürtige Rheinbacher in einem Facebook-Beitrag gegen die deutsche Migrationspolitik und macht vor allem die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (70) dafür verantwortlich. "Frau Merkel, Ihr Projekt ist gescheitert", führt er weiter aus.

2015/16 hatte die frühere CDU-Chefin in der Flüchtlingskrise eher eine Willkommenskultur geprägt. "Deutschland hilft – ok. Aber bitte nicht auf Kosten der eigenen Werte, der Kultur und vor allem nicht der Sicherheit. Wenn unter 100 aufgenommen Menschen drei Terroristen sind, ist der Preis zu hoch. Ende, aus", so Pröll.

Auch zu dem widerlichen Anschlag von Solingen hat der 44-Jährige seine Meinung: "Wenn das der Preis fürs 'bunt sein' sein soll, ist er mir definitiv zu hoch. Ich distanziere mich in meiner Sichtweise auf die Dinge ganz klar von rechts. Ich betone aber auch, dass mir Sicherheit und Unbeschwertheit im Alltag wichtiger ist als ein soziales Multikulti."

Zudem mache sich der frühere FC-Keeper große Sorgen um das, was in ein paar Jahren sein wird.