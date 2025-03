05.03.2025 11:25 9.896 Familienstreit eskaliert: 24-Jähriger in Lebensgefahr, Verdächtiger in U-Haft

In der Adelungstraße in Darmstadt kam es am Montagnachmittag zu einer Messerattacke: Ein 24-jähriger Mann wurde niedergestochen und lebensgefährlich verletzt!

Von Florian Gürtler

Darmstadt - Ein junger Mann wurde niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Die Messerattacke im südhessischen Darmstadt führte zudem zu einem Unfall. Ein VW erfasste zwei Kinder, von denen eines schwer verletzt wurde. Ein Familienstreit gipfelte in einer Messerattacke und führte so am Montag zu einem größeren Polizeieinsatz in Darmstadt. (Symbolbild) © Montage: 5vision Media/dpa, Monika Skolimowska/dpa, Jonas Walzberg/dpa Am Mittwoch wurde bekannt, dass der dringend tatverdächtige 23-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Richter vorgeführt wurde, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Bereits am Dienstag hatte das Polizeipräsidium hinsichtlich des Opfers eine erste Entwarnung gegeben: Der niedergestochene Mann sei inzwischen in einem stabilen Zustand. "Mögliche Hintergründe zur Tat könnten Beziehungsstreitigkeiten im familiären Bereich gewesen sein", hieß es weiter. Messerattacke Nach brutalem Messerangriff: 24-Jähriger trotz Haftbefehl von U-Haft verschont Die Bluttat ereignete sich am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, wie die Polizei zuvor mitgeteilt hatte. Der mutmaßliche Täter ließ sich von einem 33-jährigen Fahrer gegen Bezahlung zu einem Haus in der Adelungstraße chauffieren. Dort angekommen, kam es sofort zu einem Streit zwischen dem 23-Jährigen und dem späteren Opfer. Der Konflikt eskalierte rasch: Der 24 Jahre alter Mann wurde mit einem Messer niedergestochen und lebensbedrohlich verwundet. Angesichts der Gewalt-Eskalation floh der 33-jährige Fahrer mit seinem grauen VW, mit dem er den jungen Mann zuvor in die Adelungstraße gebracht hatte. Dabei erfasste das Auto zwei Kinder, von denen eines leicht, das andere schwer verletzt wurde. Junger Mann bei Messerattacke in Darmstadt niedergestochen Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten ein schwer verletztes Kind und einen niedergestochenen 24-Jährigen in nahe gelegene Kliniken. (Symbolbild) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Roberto Pfeil/dpa Die Polizei rückte zu einem größeren Einsatz aus, um die Situation in der Adelungstraße unter Kontrolle zu kriegen. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten den niedergestochenen Mann und brachten ihn auf schnellstem Weg in eine Klinik. Auch das schwer verletzte Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht. "Nach aktuellem Kenntnisstand stehen der 33 Jahre alte Fahrer sowie die beiden Kinder in keinem Bezug zu den in Konflikt stehenden Familien", ergänzte ein Sprecher. Messerattacke Streit im Festzelt eskaliert: Jugendlicher mit Messer verletzt Die Hintergründe der Messerattacke in Darmstadt, wie etwa der konkrete Anlass für den Familienstreit, sind noch völlig unklar. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an. Erstmeldung vom 4. März, 11.23 Uhr, zuletzt aktualisiert am 5. März um 11.25 Uhr.

Titelfoto: Montage: 5vision Media/dpa, Monika Skolimowska/dpa, Jonas Walzberg/dpa